15 Марта 2023
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СМИ: Raiffeisen Bank хотел бы обменяться со Сбером активами

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International не против обменять свое российское подразделение на активы Сбербанка в Европе. По данным издания Der Standard, руководство группы даже дало плану название "проект Красная птица".

Сделка могла бы стать "скрытым бартером" и была бы выгодна обеим сторонам: Raiffeisen в России не может получить дивиденды от российской "дочки" из-за ограничений на вывод средств из РФ, Сбер же не может получить напрямую прибыль от своих европейских активов.

Теги: Raiffeisen Bank, банк, Сбер, обмен, активы



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