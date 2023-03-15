СМИ: Raiffeisen Bank хотел бы обменяться со Сбером активами

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International не против обменять свое российское подразделение на активы Сбербанка в Европе. По данным издания Der Standard, руководство группы даже дало плану название "проект Красная птица".

Сделка могла бы стать "скрытым бартером" и была бы выгодна обеим сторонам: Raiffeisen в России не может получить дивиденды от российской "дочки" из-за ограничений на вывод средств из РФ, Сбер же не может получить напрямую прибыль от своих европейских активов.