В США усомнились, что сумеют найти упавший в Черном море беспилотник

Обломки упавшего в Черное море беспилотника MQ-9 Reaper пока не обнаружены. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала CNN.

"Я не уверен, что мы сможем его вернуть", - добавил Кирби.

Ранее представитель Белого дома сообщил, что американские военные предприняли меры, чтобы беспилотник MQ-9 Reaper "не попал в чужие руки"

14 марта беспилотник упал в море в нейтральных водах после того, как рядом появились российские Су-27. Вашингтон утверждает, что российские самолеты опасно маневрировали и в какой-то момент задели БПЛА, из-за чего он и упал. В Минобороны РФ заявили, что контакта с американским дроном не было, он упал в результате резкого маневрирования..