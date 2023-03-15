Инессу Бранденбург, обвиняемую в хищении 561 миллиона рублей из банка, приговорили к реальному сроку

Калининский районный суд г. Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя председателя правления "Сибирского банка реконструкции и развития" Инессы Бранденбург, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного пп. "а", "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой, в особо крупном размере). В суде установлено, что обвиняемая, специально назначенная организатором преступления на должность заместителя правления одного из коммерческих банков, в 2018 году в составе организованной преступной группы похитила из кассы банка более 561 млн руб.

Организатор преступления и обвиняемая после совершения кражи скрылись и были объявлены в международный розыск. В сентябре 2021 года Бранденбург была задержана в Испании, а в июле 2022 года по запросу Генеральной прокуратуры РФ экстрадирована в Россию.

В ходе следствия на недвижимое имущество и денежные средства на расчетных счетах обвиняемой наложен арест. Добровольно она возместила 1 млн руб. С учетом позиции государственного обвинителя виновной назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил иск представителя банка о взыскании с осужденной похищенных средств.

18 января 2019 года Калининский районный суд вынес приговор в отношении троих соучастников преступной группы. Они признаны виновными в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Суд назначил Дмитрию Мануилову, Игорю Горбоносову и Сергею Кузнецову наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием наказания в ИК общего режима.

Организатор преступления находится в розыске.