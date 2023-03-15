15 Марта 2023
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Фото: Накануне.RU

Уже в третьем регионе России жителям вручают повестки в военкомат

В Липецкой области, как и по всей России, военкоматы оцифровывают базы данных. Для этого требуется актуализация информации. Поэтому в ближайшее время ряд жителей региона получит повестки из военкомата. Их пришлют по месту жительства или передадут через работодателя.

Рассылка повесток плановая и не означает ничего, кроме необходимости уточнения данных. Об этом рассказал военком Липецкой области Валерий Герасименко, сообщает в своем telegram-канале правительство Липецкой области. Необходимость этой процедуры возникла после того, как в ходе проведения частичной мобилизации были выявлены ошибки. А ошибок в документах быть не должно. С чем невозможно не согласиться.

По данным РИА Новости, Пензенская область вслед за Воронежской сообщила об актуализации данных воинского учета. Сегодня в соцсетях жители Пензенской области сообщили, что им "разносят повестки в военкомат", не уточняя причину данных действий.

"Уточнение личных данных проводится. Также плановые военные сборы будут проводиться на базе Леонидовки – шестидневные и на базе филиала Военной академии МТО (материально-технического обеспечения) в Пензе – 30-дневные с офицерами", - сообщили изданию в военкомате Пензенской области, уточнив, что военкоматы проводят плановые мероприятия, военные сборы по военно-учетной специальности.

Аналогично стали поступать в Воронежской области. Администрация региона в своем telegram-канале сообщила о том, что военный комиссариат и администрации муниципалитетов начинают вручение повесток жителям региона.

"Особо подчеркнём, что единственная цель этих мероприятий – исключительно актуализация данных воинского учёта в воронежских военкоматах. Повестки будут вручаться преимущественно по месту проживания граждан и их работы. Напоминаем работодателям об их обязанности отпустить сотрудников в военкоматы по врученной повестке. После посещения военкоматов по месту прописки работники возвращаются к выполнению трудовых обязанностей", - сообщили в администрации Воронежской области.

Напомним, в Калужской области депутату Малоярославецкого райсобрания Александру Лепендину, попавшему в скандал из-за того, что он не встал во время исполнения гимна, пришла повестка в военкомат. Повестку Лепендину вручили на комиссии по депутатской этике. Его вызвали в военный комиссариат якобы для сверки данных. Изначально предполагалось, что депутата ждет штраф. Кроме того, вызов в военкомат получил калужский депутат-самовыдвиженец Владимир Заболоцкий.

Теги: Воронежская область, Пензенская область, Липецкая область, военкомат, повестка



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