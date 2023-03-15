Свердловские коммунисты жалуются на нападения и угрозы из-за газеты о росте тарифов

На членов КПРФ в Свердловской области совершили несколько нападений после выступлений против повышения тарифов на услуги ЖКХ и электричество. Об этом в своих соцсетях написал лидер фракции в ЗакСО Александр Ивачев.

На этой неделе партия начала распространять газеты "Свердловская правда", где критиковала повышение тарифов. По словам депутатов, уже на второй день после этого на агитаторов КПРФ напали. Неизвестные уголовного вида отобрали газету и пригрозили избиением всем, кто будет раздавать газеты коммунистической партии.

"Беглый анализ лиц и автомобилей, на которых передвигаются злоумышленники, обнаружил старых знакомых из бандитской группировки "четырехсотые", они же "Альянс ТОС". Жалко, что власти системно привлекают к борьбе с парламентской оппозицией откровенную уголовщину. Все материалы и заявления переданы в полицию. Будем надеяться, что компетентные органы смогут защитить законопослушных граждан и не дадут Екатеринбургу скатиться обратно в 90-е. Ведь наш город этого достоин", - написал Ивачев.

Напомним, фракция КПРФ в Законодательном собрании Свердловской области направила обращение к прокурору региона Борису Крылову с просьбой подать в суд на Региональную энергетическую комиссию. Речь идет об отмене "ночного" тарифа на электричество в выходные и праздничные дни.