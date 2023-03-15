На Южном Урале глава района подал в отставку после гибели ребенка в результате падения льда с кровли ФОКа

Глава Нагайбакского района Челябинской области Иван Сурменев подал в отставку после несчастного случая в селе Фершампенуаз, где 10-летний мальчик погиб после падения наледи с кровли физкультурно-оздоровительного комплекса.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора, Иван Сурменев подал заявление и уведомил губернатора Челябинской области о сложении своих полномочий.

Сегодня на совещании с главами муниципалитетов губернатор Алексей Текслер раскритиковал руководителя муниципалитета за работу по уборке снега и наледи. Это привело к гибели ребенка.

"Хочу вернуться к несчастному случаю в Нагайбакском районе, когда из-за падения льда со здания погиб ребенок. Глава в зале? Иван Васильевич, на протяжении всего зимнего сезона из района было множество жалоб на качество уборки снега и наледи. Зачастую эта работа просто отсутствовала. Я обращал ваше внимание, в том числе на одном из совещаний об этом публично говорил, давал соответствующее поручение наладить работу. Очевидно, что выводов сделано не было", - подчеркнул он.

Алексей Текслер отметил, что в настоящий момент идет следствие и виновные понесут наказание, но к произошедшему несчастному случаю также привело отсутствие системной работы местной власти. "Считаю, что вам нужно задуматься и сделать соответствующие выводы после такого несчастного случая", - отметил глава области.

Напомним, трагедия случилась вечером 10 марта. При падении льда с кровли физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Фершампенуаз Нагайбакского района смертельные травмы получил 10-летний мальчик. Возбуждено дело по части 2 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих обязанностей).