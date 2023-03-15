У нефтепровода "Дружба" в Брянской области обнаружено несколько взрывных устройств

"Транснефть" обнаружила на нефтеперекачивающей станции "Новозыбков" трубопровода "Дружба" в Брянской области несколько взрывных устройств. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель компании Игорь Демин.

По его словам, на территории станции вчера и сегодня были найдены взрывные устройства в пластиковых корпусах непромышленного производства с поражающей боевой частью в виде стальных шариков. Сегодня в полдень было замечено, как с БПЛА сброшено еще одно взрывное устройство.

Демин подчеркнул, что с начала года станция перекачку нефти не осуществляет. Он считает, что целью атаки было убийство людей из числа гражданского персонала.

1 февраля сообщалось, что украинские военные ударили "Точкой-У" по нефтепроводу "Дружба" в Брянской области. Ракета упала рядом с нефтеперекачивающей станцией "Новозыбков". Весь персонал своевременно эвакуировали, никто не пострадал.