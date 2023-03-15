15 Марта 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Путин - о чиновниках в регионах: "На прямое издевательство над людьми надо реагировать"

Владимир Путин призвал прокуроров бороться с издевательствами чиновников над людьми.

"В ряде регионов были факты задержки социальных выплат на детей. Не везде решается проблема предоставления жилья детям-сиротам. Экономическая ситуация непростая, мы прекрасно это понимаем. Но есть вещи недопустимые и вопиющие. На прямое издевательство над людьми надо реагировать. И отмечу, что преступлений в отношении детей меньше, к сожалению, не становится", - сообщил президент России на коллегии Генпрокуратуры.

Он также попросил "жестко реагировать на попытки дестабилизации общественно-политической ситуации в стране".

Теги: издевательство, прокуроры, чиновники



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