"Атомстройкомплекс" назвал улицы в Екатеринбурге, где в этом году заменят дороги
В 2023 году "Атомстройкомплекс" отремонтирует дороги и построит новые улицы в Екатеринбурге.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, в этом году намечен большой объем работ по ремонту городских дорог, строительству новых улиц и сопутствующей инфраструктуры. Так, с началом летнего сезона "Атомстройкомплекс" планирует провести замену дорожного полотна на шести улицах уральской столицы:
- Патриса Лумумбы от Братской до Санаторной;
- Шейнкмана от Куйбышева до Радищева;
- Розы Люксембург от Куйбышева до Декабристов;
- Евгения Савкова от Суходольской до дороги в поселок Медный;
- Восточную от Первомайской до Малышева;
- Белинского от дома №108 до Декабристов.
В районе Широкой речки, рядом с жилым районом "NOVA Park", планируется реализовать первый из трех этапов по строительству улицы Кичигина. Новый участок появится в рамках договора развития застроенных территорий и будет построен за счет средств компании. Проект предполагает полное благоустройство улицы: вместе с дорожным покрытием появится освещение, ограждения, газоны и деревья.
Новая дорожная инфраструктура появится в этом году и в микрорайоне Уктус. Напомним, "Атомстройкомплекс" заключил муниципальный контракт на строительство участка улицы Водоемной, съезда с Кольцовского тракта, а также пешеходного моста через реку Исеть. Все работы планируется завершить до конца 2023 года.
Компания продолжает заниматься и проектированием новых улиц – в частности, идут работы по проектированию двух отрезков улично-дорожной сети для перспективного проекта жилой застройки на Химмаше. Новые улицы призваны связать будущую застройку с двумя основными магистралями – улицами Дагестанской и Славянской.