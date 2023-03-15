"Атомстройкомплекс" назвал улицы в Екатеринбурге, где в этом году заменят дороги

В 2023 году "Атомстройкомплекс" отремонтирует дороги и построит новые улицы в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, в этом году намечен большой объем работ по ремонту городских дорог, строительству новых улиц и сопутствующей инфраструктуры. Так, с началом летнего сезона "Атомстройкомплекс" планирует провести замену дорожного полотна на шести улицах уральской столицы:

Патриса Лумумбы от Братской до Санаторной;

Шейнкмана от Куйбышева до Радищева;

Розы Люксембург от Куйбышева до Декабристов;

Евгения Савкова от Суходольской до дороги в поселок Медный;

Восточную от Первомайской до Малышева;

Белинского от дома №108 до Декабристов.

В районе Широкой речки, рядом с жилым районом "NOVA Park", планируется реализовать первый из трех этапов по строительству улицы Кичигина. Новый участок появится в рамках договора развития застроенных территорий и будет построен за счет средств компании. Проект предполагает полное благоустройство улицы: вместе с дорожным покрытием появится освещение, ограждения, газоны и деревья.

Новая дорожная инфраструктура появится в этом году и в микрорайоне Уктус. Напомним, "Атомстройкомплекс" заключил муниципальный контракт на строительство участка улицы Водоемной, съезда с Кольцовского тракта, а также пешеходного моста через реку Исеть. Все работы планируется завершить до конца 2023 года.

Компания продолжает заниматься и проектированием новых улиц – в частности, идут работы по проектированию двух отрезков улично-дорожной сети для перспективного проекта жилой застройки на Химмаше. Новые улицы призваны связать будущую застройку с двумя основными магистралями – улицами Дагестанской и Славянской.