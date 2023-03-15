15 Марта 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Путин призвал расширить экономические свободы

Владимир Путин предложил расширять экономические свободы в ответ на действия "недоброжелателей". Прокурорам при этом он велел присматривать за этим процессом.

"Прокуроры должны содействовать ликвидации избыточных бюрократических препятствий. Мы должны ответить расширением экономических свобод на все телодвижения наших недоброжелателей. Но все должно быть в рамках закона, это тонкая работа", - сказал глава государства на коллегии Генпрокуратуры.

Президент России заметил, что "ресурсов выделяется на СВО достаточно, их много": "Они должны тратиться рационально. Мы выделяем их не в ущерб другим сферам. Прокуроры должны следить за расходованием этих средств".

Путин отдельно прокомментировал формирование органов прокуратуры на присоединенных территориях: "Обстановка в новых регионах остается сложной, надо укреплять местные органы прокуратуры за счет опытных людей, местных кадров, людей, которые доказали преданность нашему общему отечеству – таких там достаточно".

"Нужно активизировать и работу по защите прав участников и ветеранов СВО, их семей. Они должны быть своевременно обеспечены денежным довольствием, экипировкой, социальными выплатами", - добавил Путин.

Теги: владимир путин, экономические свободы, прокуратура



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