Бастрыкину доложат о проверке отказа пустить челябинца-колясочника в самолет в "Шереметьево"

Главе СКР доложат о возможных нарушениях прав пассажира с ограниченными возможностями в Москве.

Сотрудники Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР начали доследственную проверку. Поводом стали публикации в СМИ о возможном нарушении прав пассажира с ограниченными возможностями со стороны одной из авиакомпаний. В публикации сообщается, что в Москве в аэропорту "Шереметьево" в самолет не пустили мужчину с ограниченными возможностями из Челябинска из-за аккумулятора на его коляске, сообщает пресс-служба управления.

По данным РИА Новости, речь идет о "Победе".