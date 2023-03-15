Во Владивостоке Минобороны выселяет 300 семей на основании документов 90-летней давности

Минобороны России судится с жителями владивостокского района Садгород. Граждане получили исковые заявления об аннулировании права собственности на земельные участки, причем основанием для исков стали документы 1932-1939 гг. В них говорится о праве оборонного ведомства на эти земли. Под угрозой выселения оказались 300 семей, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Приморья Олег Кожемяко.

"Если люди легально приобретали участки, получали их в рамках государственных программ, строили дома или получили в наследство, конечно, их права будем защищать", - заявил глава региона.

Сейчас власти пытаются получить разъяснения Минобороны.