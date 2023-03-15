15 Марта 2023
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Фото: &quot;Транснефть – Сибирь&quot;

Сотрудники "Транснефть – Сибири" подтвердили готовность к ликвидации нештатных ситуаций на подводном участке нефтепровода

АО "Транснефть – Сибирь" провело плановое учение на подводном переходе магистрального нефтепровода Заполярье – Пурпе через протоку Хадырьяхапарод в ЯНАО, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Цель тренировочного мероприятия – проверка готовности и отработка действий персонала по локализации и ликвидации аварийного выхода нефти в условиях ледостава.

По замыслу учений на участке нефтепровода в районе подводного перехода было зафиксировано снижение давления ниже допустимого. Диспетчер "остановил" транспортировку и оповестил руководителей подразделений и службу ведомственной охраны Уренгойского управления магистральных нефтепроводов, а также оперативные службы и контрольно-надзорные организации. Было подтверждено повреждение трубопровода в русловой части.

Для локализации в расчетное время прибыли подразделения линейной аварийно-эксплуатационной службы Уренгойского УМН. Специалисты провели обследование территории, оградили место условной аварии. В процессе тренировки было установлено 100 м боновых заграждений в зимнем исполнении. Также использованы нефтесборное оборудование, машины для резки льда, шанцевый инструмент, установлены ПВХ-емкости для сбора "нефти".

(2023)|Фото: "Транснефть – Сибирь"

Условный инцидент ликвидирован полностью в нормативные сроки. После отбора и анализа проб атмосферного воздуха, почвы, поверхностных вод служба экологической безопасности и рационального природопользования Уренгойского УМН в рамках эколого-аналитического контроля подтвердила отсутствие загрязняющих веществ за заградительными рубежами.

В мероприятии приняли участие 21 человек, было задействовано свыше пяти единиц спецтехники и 15 единиц оборудования.

Наблюдатели положительно оценили результаты проведенного учения. Участники тренировки продемонстрировали высокий уровень подготовки, слаженность и правильность действий при ликвидации последствий условной аварийной ситуации.

Квалификация персонала и техническое оснащение позволяют своевременно и эффективно реагировать на возможные нештатные ситуации природного или техногенного характера на производственных объектах "Транснефть – Сибирь", тем самым обеспечивается высокий уровень производственной и экологической безопасности.

Теги: Транснефть Сибирь, учения, ликвидация нештатных ситуаций, нефтепровод



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