15 Марта 2023
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: пресс-служба РМК

"Дети мечтают о разном": на Урале подвели итоги акции "Елка желаний"

В Свердловской области подвели итоги благотворительной акции "Елка желаний", оператором проведения которой на Урале третий год подряд выступает Волонтерский центр РМК.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, "Елка желаний" – это федеральная акция всероссийского благотворительного проекта "Мечтай со мной". Тысячи детей с ограничениями здоровья, а также дети из малоимущих семей пишут о своих мечтах, которые в течение всех новогодних праздников может исполнить любой желающий, сняв с елок в разных городах России шарик с желанием ребенка.

"Дети мечтают о разном: кто-то просил подарить развивающий набор, кто-то конструктор или игрушку, многие просили велосипеды, снегокаты, сноуборды. Были дети, которые мечтали о путешествии. Одно такое желание уже помог исполнить Благотворительный фонд РМК: 6-летний Миша с мамой и сестрой в феврале побывали в Великом Устюге на родине Деда Мороза. Еще одно желание – поездка в Санкт-Петербург – исполнится весной", - рассказал директор Волонтерского центра РМК Владислав Овчинников.

Письма со своими желаниями дети отправили в благотворительный проект "Елка желаний" через сайт. Акция стартовала в начале декабря на турнире RCC Boxing Promotions. Первыми шары с желаниями сняли знаменитые боксеры, звезды ММА и гости вечера.

Ёлка желаний, Иван Штырков(2021)|Фото: Благотворительный фонд РМК

"Я снял шар с желанием 15-летнего Сергея и его мамы из Каменска-Уральского. У мальчика гидроцефалия, маме нужно постоянно шить ему новые вещи и постельное белье, поэтому она попросила подарить им оверлок. Считаю, что это очень важно: если ты можешь помочь людям, то нужно помогать! Здесь не может быть никаких компромиссов. Думаю, что обрадовать в наше время ребенка каким-либо поступком или подарком – это очень дорогого стоит!", - уверен боец ММА, президент Академии единоборств РМК Иван Штырков.

В этом году волонтеры получили больше тысячи писем с заветными мечтами детей. 7-летняя Вита из Первоуральска мечтала о гитаре. 8-летний Андрей из Екатеринбурга очень хотел хоккейный баул, чтобы мама не уставала носить тяжелое снаряжение на тренировки по хоккею на санях. А 7-летний Матвей мечтал о развивающем коммуникативном наборе, чтобы лучше понимать учителя на занятиях.

Ёлка желаний(2022)|Фото: Благотворительный фонд РМК

За 2,5 месяца проекта волонтеры исполнили желания 1 тысячи 40 детей из региона. Более 100 из них исполнил Благотворительный фонд РМК.

"Федеральная акция "Елка желаний" проходит в Свердловской области уже третий год подряд. И каждый год мы тоже спешим стать для кого-то настоящим Дедом Морозом. В этом году мы взяли около сотни желаний: от конструктора и игрушек до путешествий. Это здорово, когда мы можем исполнить мечты детей. Пусть чуда в этом мире будет еще больше!", - добавила руководитель Благотворительного фонда РМК Мария Горшкова.

Теги: Елка желаний, дети, акция, итоги



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