15 Марта 2023
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Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

В Тюменской области собрали почти половину суммы в рамках акции "100 миллионов для Победы"

45 836 810 рублей поступило на действующий в Тюменской области благотворительный счет "100 миллионов для Победы", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Вклад внесли более 500 компаний и 4 000 человек.

"Региональная общественная акция стартовала в Тюменской области 27 сентября 2022 года. Ее цель – собрать средства на приобретение дополнительного спецоборудования для тюменцев, выполняющих свой долг в зоне специальной военной операции. Жители региона не прекращают помогать нашим ребятам, круг участников акции постоянно растет, принять в ней участие может каждый", - прокомментировала председатель комитета Тюменской областной думы по социальной политике, руководитель Регионального исполкома "Единой России" Ольга Швецова.

Технику приобретают по запросам военных. В конце прошлой недели тюменским спецподразделениям, убывающим в зону СВО, передали новую партию дронов с планшетами и телефонами, прицелы ночного видения, тепловизионные и коллиматорные, а также очки ночного видения.

Ранее командир подразделения поблагодарил губернатора Тюменской области, а также всех неравнодушных жителей региона за поддержку.

"Спасибо, земляки, спасибо большое, Александр Викторович. Оборудование, которое вы нам передали, критически необходимо в нашей работе, чтобы мы эффективно выполняли свои задачи и уничтожали нацистских врагов. Наше подразделение с честью выполнит свой священный воинский долг и победа будет за нами. Враг будет разбит", - заявил он.

Теги: 100 миллионов для победы, сбор средств, помощь мобилизованным



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