Строительство водовода из Дона в ДНР вышло на завершающий этап

Строительство водовода из реки Дон в ДНР вышло на завершающий этап. Об этом заявил председатель правительства ДНР Виталий Хоценко.

На строительстве в круглосуточном режиме трудятся более 3 тыс. военных строителей Минобороны РФ. Планируется запустить водовод к 1 апреля. Впрочем, он лишь облегчит положение населения, которое уже год живет в режиме жесточайшей экономии воды. Сейчас Донецкая агломерация обеспечена водой только на 10%. Она подается раз в три дня на несколько часов, причем доходит не до всех. Водовод из Дона позволит обеспечить около 40% потребности.

Водовод длиной 200 км пройдет из Дона до канала Северский Донец-Донбасс, его мощность составит порядка 300 тыс. кубических метров воды в сутки. Сейчас строители обустраивают подстанции, устанавливают насосные станции и монтируют кабельные линии, которые будут их обеспечивать электричеством. Несмотря на то что водовод полностью не закроет потребности ДНР в воде, он является настоящей "артерией жизни" для Донбасса.