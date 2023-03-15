Wildberries начал вывозить товары из бастующих ПВЗ

Wildberries начал вывозить товары из бастующих пунктов выдачи, пишет Shot. По данным телеграм-канала, за заказами приехали курьеры.

Кроме того, сообщается, что все пункты выдачи заказов, представители которых ездили в офис компании в Москве, маркетплейс начал деактивировать.

Baza сообщает, что маркетплейс увольняет всех сотрудников, участвующих в забастовке, а владельцам ПВЗ просто блокируют аккаунты.

Ранее сотрудница пункта выдачи заказов Wildberries в Югре сообщила, что уволили после участия в забастовке. "Договор оферты расторгнут. Вы можете откликнуться на другую вакансию других пунктов выдачи заказов", - говорится в присланном ей уведомлении.