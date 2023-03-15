15 Марта 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Житель Челябинска получил срок в колонии за попытку вывезти в Украину продукцию военного назначения

Армавирский городской суд Краснодарского края приговорил жителя Челябинска к 3 годам в колонии общего режима за покушение на контрабанду продукции военного назначения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

Мужчина был задержан сотрудниками УФСБ при подготовке отправки груза через государственную границу в Краснодарском крае. Изделия одного из оборонных заводов Челябинской области предназначались адресату, действующему в интересах Украины.

Теги: контрабанда, приговор,



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