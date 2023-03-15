15 Марта 2023
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба свердловского отделения РЭО

Рядом с Белоярским появился баннер, предупреждающий о крупнейшем на Урале полигоне биологических отходов

В поселке Белоярский под Екатеринбургом появились баннеры, предупреждающие водителей о приближении к крупнейшему на Урале полигону биологических отходов. Как сообщили Накануне.RU в свердловском отделении "Российского экологического общества", полигон располагается между Белоярском и Богдановичем и принадлежит ООО "УМПО".

Полигоном площадью более 10 га. пользуется весь регион. Туда с 2018 года свозят отходы из медучреждений: использованные бинты и шприцы, биоматериалы. Баннеры установили активисты реготделения РЭО. Общественники уверены, что подобные объекты, нередко работающие с нарушениями, несут опасность для людей, находясь вблизи населенных пунктов и крупных транспортных развязок.

Баннер в Белоярском, предупреждающий о крупнейшем на Урале полигоне биологических отходов(2023)|Фото: пресс-служба свердловского отделения РЭО

Привлечь внимание к полигону активисты пытаются с конца 2021 года. Утилизацией отходов медучреждений Екатеринбурга занимается ООО "Энерго", работающее в одной финансово-промышленной группе с ООО "УМПО". Фото, на которых были зафиксированы нарушения захоронения медицинских отходов, превышение радиационного фона в пункте сортировки в поселке Большой Исток – все это не дало результатов. Собственника полигона якобы предупреждали о датах проверки, а потому Роспотребнадзор и природоохранная прокуратура не смогли подтвердить нарушения и, соответственно, привлечь собственника к ответственности.

Теги: баннер, Белоярский



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