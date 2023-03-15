Кабмин выделит 700 млн рублей на подготовку кадров для ОПК

Правительство РФ выделит более 700 миллионов рублей на дополнительное профессиональное образование тех, кто работает или хочет работать на предприятиях ОПК, что позволить обучить или переобучить свыше 12 тысяч человек. Соответствующее постановление Правительства РФ подписал премьер Михаил Мишустин.

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Постановление вносит изменения в Правила предоставления и распределения в 2023 году межбюджетных трансфертов из федерального бюджета региональным бюджетам в целях софинансирования расходов при реализации регионами федерального проекта "Содействие занятости", которые были утверждены постановлением от 15 декабря 2022 года.

В частности, вместо работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения, которым власти содействуют в поиске работы, теперь понимаются "работники предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также граждане, обратившиеся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключившие ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса".

Перечень предприятий, которые примут участие в программе, определит Минпромторг. Желающим пройти бесплатное обучение нужно будет обратиться в центры занятости и заключить ученический договор с предприятием.

Затраты предприятий на обучение граждан Правительство возместит с помощью трансфертов в рамках федерального проекта "Содействие занятости". Из федерального бюджета на эти цели будет направлено более 700 млн рублей, что позволит обучить свыше 12 тысяч человек. Планируется, что в 2023 году такие меры позволят временно трудоустроить более 176 тысяч человек. В федеральном бюджете на это предусмотрено почти 13 млрд рублей.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил о дефиците квалифицированных кадров в ОПК, что мешает выполнять гособоронзаказ.

"Сейчас многие предприятия работают практически в три смены, и не хватает специалистов, особенно высококлассных специалистов", - сказал он на авиационном заводе в Улан-Удэ.

На днях генеральный директор предприятия "Курганприбор" Федор Колосовников предложил ввести бесплатные курсы по физике для школьников, чтобы они получили хоть какие-то знания, потому что после школы они очень слабые.