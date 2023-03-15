Песков опроверг заявления из Киева о переносе столицы вглубь России

В Кремле опровергли заявления из Киева о переносе столицы России вглубь страны.

"Это неправда", - сказал РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в России якобы "ведут разговор о переносе столицы вглубь России, и многие другие процессы уже продолжаются".

В конце прошлого года Песков переадресовал в другие ведомства вопрос о том, защищены ли крупные российские города, в том числе Москва, от атак беспилотников.