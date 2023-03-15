На Урале рыбакам пришлось плавать по озеру на отколовшейся льдине

На Среднем Урале рыбаки отправились в свободное плавание на отколовшейся льдине. К счастью, никто из них не пострадал.

Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, сегодня днем в экстренные службы Среднеуральского городского округа поступил сигнал, что на озере Исетское произошел откол льдины с тремя рыбаками. На место были немедленно направлены подразделения 1-го пожарно-спасательного отряда МЧС и сотрудники службы спасения Свердловской области.

Впрочем, льдина с любителями рыбалки недолго дрейфовала по акватории озера – течением ее прибило к берегу. Все выбрались на берег самостоятельно, помощь спасателей никому не потребовалась.

В МЧС в очередной раз предупреждают свердловчан об опасности зимней рыбалки в непредназначенных для этого местах. В данном случае трагедии не произошло лишь по счастливой случайности.

Напомним, что в конце прошлой недели в Екатеринбурге из-за потепления запретили выходить на лед городского пруда.