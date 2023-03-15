Минюст создаст закрытый банк экстремистских материалов для силовиков

Министерство юстиции России собирается создать закрытый банк экстремистских материалов для силовых ведомств. Им смогут пользоваться Минюст, МВД, Генпрокуратура, Следственный комитет, ФСБ, Роскомнадзор, Росфинмониторинг, Федеральная таможенная служба, Росгвардия и Верховный суд, пишут "Ведомости".

Формировать и вести базу данных будет Минюст.

Сейчас у ведомства тоже есть база, но она менее информативная: в министерство направляется только решение суда с названием экстремистского материала, без деталей.

Правозащитники считают, что систематизация экстремистских материалов сама по себе не ведет к ущемлению прав граждан, но такой банк можно было бы сделать и открытым.