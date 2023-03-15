Конгресс США рассмотрит законопроект о четырехдневной рабочей неделе

Американский Конгресс повторно рассмотрит проект закона о переходе на четырехдневную рабочую неделю, сообщает CNBC.

Член Палаты представителей Марк Такано из Калифорнии вновь внес в Конгресс свой законопроект, который предлагает сократить длительность рабочей недели с 40 до 32 часов. Проект предусматривает оплату за любую работу, выполняемую сверх 32 часов, что побудило бы бизнес либо платить работникам больше за более продолжительный рабочий день, либо нанимать больше людей.

Такано впервые внес свой законопроект в Конгресс в 2021 году, но тогда он не получил продвижения в Конгрессе. Конгрессмен считает, что 32-часовая рабочая неделя является шагом вперед для человечества, подтолкнет предприятия нанимать больше людей, снизит безработицу, создаст более здоровую конкуренцию на рынке труда, улучшит условия труда и повысит зарплату. Все это, по его мнению, является движением к социальной справедливости.

Издание отмечает, что почти 3 тыс. британских работников в 61 компании недавно завершили шестимесячный пилотный проект сокращенной рабочей недели, проводимый некоммерческой организацией 4 Day Week Global. Предприятия сообщили о повышении производительности труда, доходов, улучшении морального климата в трудовых коллективах. 92% компаний заявили, что сделают четырехдневную неделю постоянной. Работники сообщают о положительных результатах для здоровья и благополучия: снижению стресса, улучшению психологического состояния, большей удовлетворенности жизнью.

Оппоненты считают, что 4-дневная рабочая неделя может усугубить нехватку персонала и повысить затраты на рабочую силу.

В России эта тема тоже периодически поднимается, но в целом ее относят к дальней перспективе.