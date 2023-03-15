В Челябинской области от бешенства погибли домашняя кошка и лиса

В Челябинской области за неделю от бешенства погибли домашняя кошка и дикая лиса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Смерть животных от вируса зафиксирована в селе Буланово Октябрьского района и в СНТ "Березка 1" Сосновского района.

Населенные пункты, где погибли животные, объявлены неблагополучным. В них установлен карантин и проводится комплекс обязательных противоэпизоотических мероприятий

С начала года от заболевания в регионе погибли 8 животных.