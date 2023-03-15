На место стрельбы в Кировской области выехал СОБР

Губернатор Кировской области Александр Соколов высказался о стрельбе в Вятских Полянах.

"Мужчина открыл стрельбу из окна своей квартиры. По оперативной информации, у него – два гладкоствольных ружья. Говорят, 16 лет не пил, "развязался". Организм среагировал неадекватно. Других людей в квартире нет. Полиция быстро оцепила прилегающую территорию. Пострадавших нет. СОБР - в пути. Переговорил с начальником УМВД, ситуация – под контролем", - написал Соколов в своем telegram-канале.

Источник "Известий" сообщил изданию, что огонь в городе Вятские Поляны открыл 47-летний Александр Алёшин.