15 Марта 2023
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото:Накануне.RU

На Среднем Урале экс-приставу дали 9 лет колонии за взятки от должников

На Среднем Урале осуждена теперь уже бывшая сотрудница Салдинского районного отделения судебных приставов. Женщина признана виновной по целому ряду статей УК РФ, среди которых получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями и другие.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, с 2016 по 2021 годы судебный пристав-исполнитель получала деньги от задолжавших уральцев за незаконное окончание исполнительных производств и отказ в применении обеспечительных мер к имуществу должников. Как показало расследование, сотрудница вносила ложные сведения в официальные документы в рамках исполнительного производства. За это пристав получила от должников более 660 тысяч рублей.

В результате ее преступных действий около 7 млн рублей не были взысканы и не поступили на счета физлиц и организаций. Как отметили в прокуратуре, своей вины женщина так и не признала.

В итоге Верхнесалдинский районный суд назначил ей 9 лет лишения свободы в колонии общего режима. Также экс-пристав не сможет работать в органах власти и лишена административно-хозяйственных и организационно-распорядительных полномочий на 6 лет.

Теги: приставы, взятки, суд, Салда



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