В Чувашии специалисты Россельхознадзора выедут на место вспышки сибирской язвы

Специалисты Россельхознадзора по Чувашской Республике и Ульяновской области выедут на место выявления в республике сибирской язвы.

"В рамках контрольно-надзорных мероприятий [представители управления] выезжают сегодня совместно с прокуратурой в Цивильский муниципальный округ", - сказал ТАСС замруководителя управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Антон Лукин.

Он уточнил, что управление инициировало заседание правительственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии: "заседание будет запланировано в ближайшее время после согласования с ответственными лицами". Госветслужба Чувашии проводит мероприятия по установлению предполагаемого источника инфекции.

Напомним, ранее глава республики Олег Николаев сообщил о том, что два жителя Цивильского муниципального округа подхватили сибирскую язву

"Провели оперативное совещание по случаю заражения сибирской язвой двух жителей в Цивильском муниципальном округе. Важно, что жизни граждан ничего не угрожает. Все они госпитализированы с лабораторно подтвержденным диагнозом, получают все необходимое специфическое лечение", - написал Николаев в своем telegram-канале, уточнив, что пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.