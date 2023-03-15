ФАС предлагает строить новые коммунальные сети за счет ФНБ

Федеральная антимонопольная служба России предлагает привлекать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) для строительства новых коммунальных сетей.

Вот как выглядит схема использования денег ФНБ по версии антимонопольщиков: "Ресурсоснабжающая компания по комплексной заявке застройщика может построить с привлечением средств ФНБ инженерные сети для техприсоединения к тепло-, водоснабжению, водоотведению".

"Это позволит этим организациям сразу строить сети большего диаметра с учетом подключения всех потенциальных объектов. А компаниям, которые планируют строительство, снизить плату за подключение", - считают в ФАС.