В Югре уволили сотрудницу Wildberries после участия в забастовке

В Югре сотрудницу пункта выдачи заказов Wildberries уволили после участия в забастовке, сообщила она в беседе с корреспондентом Накануне.RU.

"Договор оферты расторгнут. Вы можете откликнуться на другую вакансию других пунктов выдачи заказов", - прислали ей сообщение.

Работница рассказала, что все равно собиралась уволиться по семейным обстоятельствам, а после ситуации со штрафами за подмены не жалеет о случившемся:

"Мы заполняли специальную форму, чтобы доказать нашу невиновность в подменах товаров, прикрепляли туда видеозаписи, скриншоты по движению товара, но отклика по этим ситуациям до сих пор нет. У меня в данном случае долг свыше пяти тысяч. Наверное, это не самый большой минус, как у других сотрудников WB, которые продолжают работать. Я не то чтобы сильно расстроена, но вопросик с депремами все еще открыт", - сообщила теперь уже бывшая работница ПВЗ.

Не все пункты выдачи заказов поддержали забастовку. Как сообщают сотрудники в чате УрФО, в Радужном пункты выдачи заказов работали в штатном режиме.

Владельцы ПВЗ недовольны изменениями в договорах с маркетплейсом: с 3 марта платформа ввела новые штрафы в случае доставки в пункт не того или бракованного товара – якобы их стоимость вычитают из зарплаты менеджеров, на некоторых уже числятся долги, предположительно, в сотни тысяч рублей. Представители ПВЗ говорят, что будут добиваться отмены новых штрафов, фиксации повреждения товаров при приемке и смягчения других требований. Также владельцы ПВЗ просят убрать привязку рейтинга пункта к рейтингу региона, ввести гибкий график приемки товаров в зависимости от их объема, снабдить камерами транспорт и т.д.