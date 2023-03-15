Не вставшему во время исполнения гимна РФ калужскому депутату пришла повестка

В Калужской области депутату Малоярославецкого райсобрания Александру Лепендину, попавшему в скандал из-за того, что он не встал во время исполнения гимна, пришла повестка в военкомат. Об этом сообщает издание "Калужские новости".

Повестку Лепендину вручили на комиссии по депутатской этике. Его вызвали в военный комиссариат якобы для сверки данных. Изначально предполагалось, что депутата ждет штраф.

Кроме того, вызов в военкомат получил калужский депутат-самовыдвиженец Владимир Заболоцкий.

Издание пишет, что малоярославецкий депутат от КПРФ Лепендин не встал во время исполнения гимна перед началом отчета главы администрации района. Сам он объяснил такое поведение усталостью из-за тренировки.

Ранее в Самарской Губернской думе обратили внимание на скандальную ситуацию с депутатом от КПРФ Михаилом Абдалкиным. Его поведение крайне возмутило народных избранников. Напомним, что Абдалкин слушал недавнее послание президента России Владимира Путина с лапшой на ушах.