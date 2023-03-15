В Минэнерго ждут снижения в 2023 году добычи нефти и газа

Министерство энергетики России ожидает снижения добычи нефти и газа в 2023 г., в том числе из-за внешнего давления. Об этом сказал министр энергетики Николай Шульгинов во время выступления в Госдуме.

"На 2023 г. по нефти ожидаем, что уровень будет несколько ниже, в том числе в связи с добровольным снижением добычи. Уровень добычи газа продолжит снижение, как в связи с отказом от него европейского рынка, так и с переориентацией энергопотоков", - цитирует ТАСС Шульгинова.

Напомним, в России добыча нефти в 2022 г. составила 535 млн т. Экспорт нефти вырос на 7%, экспорт СПГ – на 8% (до 46 млрд куб. м). Поставки газа в Китай выросли на 48% (до 15,5 млрд куб м). Добыча угля выросла на 0,3%, до 442 млн т. Доходы бюджета от нефтегазовой отрасли выросли в 2022 г. на 2,5 трлн руб. (или 28%). Такие результаты основных отраслей энергоносителей за 2022 г. привел вице-премьер России Александр Новак. По его словам, добыча нефти выросла на 2%, он назвал это "позитивным результатом" на фоне санкций.