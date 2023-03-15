Глава СКР заинтересовался отказом в перелете челябинскому инвалиду из-за аккумулятора на коляске

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки по информации о том, что инвалида из Челябинска не пустили в самолет из-за аккумулятора на его коляске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Напомним, инцидент произошел в аэропорту Шереметьево. Мужчину не пустили на борт авиакомпании "Победа", следовавший в Челябинск.

Организована доследственная проверка. Александр Бастрыкин поручил доложить ему об установленных обстоятельствах и ходе проверки.