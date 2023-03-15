Газового мастера, задержанного по делу о взрыве в Чите, отправили под домашний арест

Суд отправил под домашний арест мастера службы подземных газопроводов ОАО "Читаоблгаз", которого задержали по делу о взрыве в доме поселка Антипиха в Чите. Об этом сообщили в пресс-службе СУСК по Забайкалью.

Кроме того, предъявлено обвинение начальнику службы подземных газопроводов ОАО "Читаоблгаз" в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинения тяжкого вреда здоровью человека).

По версии следствия, обвиняемый, зная о неисправности газового стояка, в котором были обнаружены признаки негерметичности, а также обладая информацией о неполном обследовании жилых квартир дома по улице Боровой, 6 в Чите, с целью избежания наказания за срыв пуска газа, распорядился подать газовую смесь пропан-бутана в указанный дом.

Напомним, взрыв произошел 9 марта. В результате происшествия пострадали два последних этажа здания — четвертый и пятый. Разрушены пять квартир, в одной из которых находился мальчик. По данным СК, здоровью ребенка причинен тяжкий вред. Более чем двадцати собственникам жилых квартир причинен имущественный вред.