15 Марта 2023
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Экономика Свердловская область В России
Фото: Накануне.RU

"Это приведет к росту цен на поездки": Куйвашева просят разобраться с новым законом о такси

Объединение самозанятых России направило обращение губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Речь идет о трудностях исполнения в регионе нового закона о такси и легализации самозанятых водителей.

Как сообщили Накануне.RU в Объединении, закон обязует таких таксистов проходить предрейсовые, предсменные и послерейсовые, послесменные медицинские осмотры, а также проводить предрейсовый или предсменный контроль технического состояния автомобиля, используемого в качестве легкового такси.

"Законодательные изменения вкупе с экономической обстановкой, ситуацией на авторынке, нехваткой пунктов медицинского и технического осмотров приведут к росту цен на поездки и кратно увеличат теневой рынок такси", - считают в Объединении самозанятых России.

Организация провела свое исследование и установила, что при имеющемся числе пунктов медицинского и техосмотра в Свердловской области выполнить требования закона просто невозможно.

Иннополис, беспилотное такси(2018)|Фото: nakanune.ru

"Количество пунктов медицинских осмотров совершенно не рассчитано на многотысячную армию самозанятых, которая будет вынуждена обратиться за их услугами с 1 сентября. Во многих городах вообще нет пунктов, оказывающих услугу сторонним людям, есть только ведомственные, обслуживающие конкретные транспортные предприятия. Например, в Алапаевске, Арамиле, Белоярском, Богдановиче, Кировграде, Кушве, Новой Ляле, Среднеуральске ноль пунктов медосмотров. Артемовский, Березовский, Верхняя Пышма, Заречный, Карпинск, Краснотурьинск, Серов, Сухой Лог, Сысерть – по одному. Асбест, Ирбит, Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Тавда – по два. В Камышлове и Лесном целых три. Круглосуточно действуют только в Ирбите и Тавде. Во многих пунктах медосмотра готовы обслуживать только по договору с юридическими лицами, каковыми самозанятые не являются. Поэтому наличие медпункта вовсе не означает возможность обслуживания в нем", - заявляют в Объединении.

Там отмечают, что простое увеличение пунктов медосмотра – это не выход, поскольку в регионе сейчас нет нужного количества медработников.

Коридор в больнице(2022)|Фото: Накануне.RU

"Свердловская область – один из наиболее благополучных регионов России, но и здесь отсутствуют условия для исполнения требований нового закона о такси и легализации самозанятых водителей. Знаете, что произойдет, если убрать эти осмотры из закона? Ничего! Неправда, что без ежедневных осмотров водители в России повально будут пьяными и автомобили такси развалятся. Ничего подобного не происходит", - уверен президент Объединения самозанятых России Игорь Жмакин.

В своем обращении Объединение предлагает свердловскому губернатору обсудить варианты выхода из проблемной ситуации. О реакции Евгения Куйвашева на него пока неизвестно.

Накануне.RU направило запрос в департамент информационной политики Свердловской области. Как только ответ поступит, мы обязательно его опубликуем.

Теги: такси, Куйвашев, самозанятые, закон



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