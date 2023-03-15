Гвозди и кувалда: Нарусова стала единственным сенатором, голосовавшим против тюремных сроков за дискредитацию ЧВК

Совет Федерации сегодня одобрил закон об административных и уголовных наказаниях (в том числе тюремных сроках) за дискредитацию всех участников СВО, в том числе добровольцев и участников ЧВК. Такого же согласия как в Госдуме не получилось – нашелся один сенатор, который проголосовал против одобрения закона. Это Людмила Нарусова.

Она обратила внимание на отсутствие "границы между критикой и дискредитацией" и напомнила спикеру Совфеда Валентине Матвиенко, как та несколько заседаний назад говорила, "что у нас нет гвоздей, а только китайские". "Это что, дискредитация промышленности?" — спросила Нарусова у коллеги. "Вы меня под статью подводите?" – ответила Матвиенко.

Нарусова также напомнила, что частные военные компании в России запрещены.

"Скажем, в прямом эфире публичная казнь без суда и следствия кувалдой – это что, будет дискредитация? Объясните, почему это связано в одну кучу", — задала Нарусова вопрос, который остался без ответа.