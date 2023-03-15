Бывшего главу УКСа Югры будут судить за взятки при строительстве больницы-долгостроя

В Югре перед судом предстанет бывший директор филиала окружного Управления капитального строительства Александр Макариков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, злоупотреблениях должностными полномочиями и служебном подлоге при строительстве больницы-долгостроя в Нижневартовске

По версии следствия, обвиняемый в период с декабря 2019 по сентябрь 2021 года, находясь на территории города Москвы и Московской области несколькими частями получил свыше 36 млн руб. от представителя исполнителя государственного контракта на поставку оборудования для объекта "Центральная больница на 1100 коек в городе Нижневартовск". Указанные денежные средства получены в качестве взятки за лояльное отношение к выполнению условий контракта, в том числе за принятие работ в полном объеме при их фактическом несоответствии условиям контракта.

Обвиняемый был задержан в городе Ханты-Мансийске в октябре 2021 года, по ходатайству следователя СКР и решению суда он помещен под стражу, где находится по настоящее время. В ходе расследования уголовного дела у обвиняемого обнаружены и изъяты более 14 млн руб. На 20 млн руб., находящихся на банковском счете, наложен арест. Материалы по фактам дачи взяток должностному лицу выделены в отдельное производство, работа следствия продолжается и направлена на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

"Директор подписывал акты приема-передачи выполненных работ, которые фактически не были выполнены. В целях обеспечения исполнения приговора в части взыскания штрафа или возможной конфискации наложен арест на имущество обвиняемого. Уголовное дело направлено в Нижневартовский городской суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Напомним, больница в Нижневартовске строится уже 15 лет. Строительство ведется за счет средств межрегиональной программы "Сотрудничество", которую финансируют Югра, Тюменская область и Ямал. Стоимость объекта не раз пересматривалась в сторону увеличения. Так, годом ранее на строительство и покупку оборудования было направлено 18,5 млрд руб.

В апреле 2022 года в СИЗО отправился экс-советник гендиректора Объединенной приборостроительной корпорации (входит в ГК "Ростех") Алексей Репкин по подозрению в мошенничестве при поставке медоборудования в долгострой.

Ожидается, что Окружная клиническая больница на 1100 коек в Нижневартовске полностью заработает к 1 мая.