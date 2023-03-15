В "Форэс" впервые прокомментировали вчерашние обыски в офисах

ООО "Форэс" впервые высказалось об обысках, прошедших вчера в офисах компании. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе организации, силовики нагрянули сразу в несколько офисов, расположенных в разных городах.

Напомним, что вчера в БЦ "Онегин Плаза", где располагается офис компании "Форэс", приехали силовики для обысков. За день до этого в СМИ появилась новость о том, что в Екатеринбург прибыли 70 сотрудников Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Якобы среди них также находились замначальника ГУБЭП Владислав Горкавцев, 26 следователей и оперативники.

"Во вторник, 14 марта, в главном офисе и обособленных подразделениях "Форэс" в Сухом Логу, Асбесте и Каменске-Уральском Следственным Комитетом РФ действительно были проведены следственные действия. Сегодня компания "Форэс" полноценно функционирует и выполняет все принятые обязательства перед своими работниками и контрагентами", - отметили в пресс-службе.

Там также подчеркнули, информация о том, что силовики "прилетели за Сергеем Шмотьевым" (глава компании) - чрезмерна. Помимо этого, в организации опровергли слова адвоката Михаила Зельдина, отметив, что он не является представителем "Форэс" и не принимал участия в следственных действиях, проводимых в подразделениях компании.

"Его выступление от имени компании является некорректным и не является позицией компании. ООО "Форэс" не дает оценок действиям правоохранительных органов и оказывает полное содействие, предоставляя всю необходимую информацию", - заключили в пресс-службе.

Напомним, вчерашние обыски Зельдин привязал к "разборкам с "Роснефтью": якобы "Форэс" продал последней товар на 30% дороже себестоимости. Все это, по мнению адвоката, походило на "сюрреализм" с вероятной целью "отжать бизнес".