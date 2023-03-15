Готов на 70%. Пансионат для долечивания детей с онкологией в Екатеринбурге откроют ко Дню города

Прошло меньше года с момента закладки первого камня будущего пансионата долечивания и реабилитации при Центре детской онкологии и гематологии ОДКБ. Здание уже готово на 70%, а сдать объект в эксплуатацию планируется к 300-летию Екатеринбурга. О том, как будут выглядеть комнаты для юных пациентов, читайте в материале Накануне.RU.

Центр создан для детей, которые проходят химиотерапию или отходят от тяжелых операций. Здесь они смогут находиться под надзором врача и, что еще более важно, рядом со своими родителями. Аналогичные учреждения есть только в Новосибирске и Москве. Проект реализовывается при поддержке Фонда святой Екатерины.

В четырехэтажном здании расположатся: большой актовый зал, буфет, процедурные кабинеты, зона для школы, игровая комната, зона для центра психологической помощи, а также 36 палат "Матери и ребенка" для длительного пребывания и 12 коек для дневного. На втором, третьем и четвертом этажах будет по четыре секции площадью около 70 кв.м, в которые входят по три комнаты с душевой и туалетом в каждой, в том числе комната для маломобильных граждан, и кухня, где родители смогут готовить привычную для их детей домашнюю еду.

Прачечную оборудуют в подвале, а на процедуры дети смогут ходить в соседнее здание по теплому переходу, соединяющему строения.

"Ограничений по пребыванию нет: у нас есть пациенты, которые получают лечение месяцами. Соответственно, родители с детьми могут здесь находиться довольно долго. В связи с вводом пансионата, у нас увеличится количество пациентов, которых мы можем пролечить в течение года в онкоцентре, наверное, процентов на 40. Потому что часть технологий из онкоцентра мы можем перенести в этот корпус, часть процедур мы можем проводить в не круглосуточном режиме во время дневного пребывания. Соответственно, еще больше пациентов из других регионов мы можем пролечить в нашей больнице", – заявил главврач ОДКБ Олег Аверьянов.

Авторы проекта стремились создать единый реабилитационный центр, который объединял бы в себе все этапы лечения – от диагностики до долечивания. Возведением объекта занимается сразу несколько застройщиков: Фонд святой Екатерины, ЗАО "Таганский ряд", ООО "ПРИНЦИП", ООО СЗ "РИВЬЕРА-ИНВЕСТ-Екб", а также фонд "ВЕРЬ И ЖИВИ!". По словам гендиректора "РИВЬЕРА-ИНВЕСТ-Екб" Валерия Малышева, строительство немного осложнилось из-за санкций, поскольку появились проблемы со стройматериалами и комплектующими, однако эти неприятности не отсрочили дедлайн, и объект будет сдан точно в срок.

"Практически завершена подготовка к чистовой отделке, за зиму завершены все варочные и мокрые процессы, сейчас осталось только провести окончательную отделку. Закуплены все комплектующие – это и лифты, и сантехника, и плитка, и отделочные материалы. Мы успеем в срок, это День города Екатеринбурга. Уникальные решения были применены в результате подготовки к строительству, потому что были очень большие проблемы с поставкой комплектующих: лифтов и вентиляционного оборудования. На этом мы могли в принципе потерять время и сместить сроки, но, к счастью, все обошлось. При строительстве использовалось много отечественных материалов, но в том числе и импортных. При этом удорожание очень небольшое – около 3-4%, и в основном за счет того, что у заказчика появилось больше "хотелок", ну а мы только идём навстречу", – добавил Малышев.

Подобные условия для пациентов создаются в Санкт-Петербурге и Казани, однако в Северной столице семьи вынуждены снимать квартиры для прохождения реабилитации. Екатеринбургский же центр будет принимать не только уральские семьи, но и детей из Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. Находится он по адресу Серафимы Дерябиной, 32/2.

"Главный итог нашей сегодняшней встречи – это то, что мы все вместе убедились – проект идет строго по графику, даже с некоторым опережением, и в День города мы перережем ленточку и откроем это здание. Благодаря проекту в 1,5 раза увеличится посещаемость областного онкоцентра – это та задача, которая поставлена нашими учредителями, нашими партнерами по строительству. Безусловно, хочется сказать им большое спасибо за то, что в столь короткий срок смогли воздвигнуть такое уникальное задание", – заключил директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.