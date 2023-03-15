15 Марта 2023
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

"Люди увозят умерших на кладбище на санках". Жители южноуральского города пожаловались на нечищеные дороги на кладбище

Жители Верхнего Уфалея Челябинской области жалуются на нечищеные дороги на кладбище. Им приходиться за свой счет нанимать погрузчик, чтобы похоронить родственников, а некоторые везут тела на санях, потому что не могут проехать на машине.

"Дороги не чистят, дети не могут посещать детский сад, не пройти, не проехать. Автобусы рейсы отменяют из-за отсутствия дороги. Школьники еще ходят по колено в снегу и воде. Оставляем заявки на очистку снега, в очереди 700. А площадь перед администрацией чистят сутками! Люди на кладбище увозят умерших на санках до могилы! Нижний Уфалей автобус не справился с управлением, шесть пострадавших и один летальный исход", - написала в группе "Текслер, помоги" местная жительница.

По словам другого жителя, в частном секторе приходиться за свои деньги нанимать трактор, чтобы добраться до дома.

В администрации Верхнего Уфалея сообщили, что 7 марта заключили контракт на содержание территории кладбища на два месяца на сумму 200 тыс. руб. 11 марта в рамках контракта по заявкам произведена очистка Центрального кладбища, а также в поселках Октябрьский и Боровое.

"В данный контракт входит обслуживание Кладбищ в поселках Боровое, Октябрьский, Коркодин, Черемшанка, городское центральное кладбище. В обслуживание входит: очистка и вывоз снега с территории кладбища, сбор и погрузка мусора на территории, вывоз мусора. Дорога в поселке Нижний Уфалей, на которой произошла авария, находится в ведении Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области", - говорится в ответе мэрии.

Также в мэрии заверили, что подрядчик "Горкомхоз" в ежедневном режиме работает на улицах округа, осуществляя очистку дорог, а срок обработки обращения составляет три-четыре дня.

Теги: уборка дорог, кладбище,



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