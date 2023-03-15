На содержание и ремонт российских дорог в 2023 году не хватает 200 миллиардов рублей – Госдума

На содержание и ремонт российских дорог в 2023 году не хватает около 200 млрд руб., сообщил глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев. Он также заявил, что в правительстве не видят препятствий для перераспределения средств и направления на ремонт денег из других статей расходов.

"Мы предлагаем направить письмо на имя Володина (председатель Госдумы - прим. ред.) и Мишустина (председатель кабинета министров РФ – прим. ред.) и снять эти деньги со "стройки" и перенаправить на дороги", - сказал Москвичев на заседании комитета с участием министра транспорта России Виталия Савельева.

"У нас максимум 60% дорог в нормативном состоянии. Давайте уберем эти ямки, обойдемся ямочным ремонтом в этом году", - предложил депутат.

Он также предложил временно отойти от идеи развития городского электрического транспорта, в частности – электробусов: "Давайте на 23-24 гг. с учетом тяжелого бюджета забудем про электробусы, будем поставлять обычные наши автобусы".

Савельев тоже не против обычных автобусов: "Автобус менее прихотлив, ему не надо специальной инфраструктуры. Это сразу доставляет удовольствие населению, они сразу могут двигаться".