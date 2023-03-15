В Москве пункты выдачи Wildberries продолжают работу, несмотря на забастовку

Ряд пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries в Москве продолжает работу, несмотря на сообщения о забастовке, сообщает РИА Новости.

В одном из ПВЗ рассказали, что "сотрудники поторопились" с протестами, поскольку компания уже работает над пересмотром условий, вызвавших недовольства.

Отмечается, что в главном офисе компании протестующих нет.

Напомним, 14 марта владельцы московских ПВЗ пришли в столичный офис Wildberries и потребовали отмены новых штрафных санкций. Сегодня фотографии закрытых во многих городах ПВЗ появились в telegram-канале "Вайлдберриз. Правда сотрудников". Владельцы ПВЗ недовольны изменениями в договорах с маркетплейсом: с 3 марта платформа ввела новые штрафы в случае доставки в пункт не того или бракованного товара – якобы их стоимость вычитают из зарплаты менеджеров. Представители ПВЗ говорят, что будут добиваться отмены новых штрафов, фиксации повреждения товаров при приемке и смягчения других требований. Забастовку решили поддержать в депутатском корпусе КПРФ.

При этом в Wildberries заявили о том, что информация о закрытии пунктов выдачи заказов и о забастовках не соответствует действительности, а пункты самовывоза продолжают работу в стандартном режиме.