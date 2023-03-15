15 Марта 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Названы регионы, где осенью может пройти дистанционное электронное голосование

Центризбирком России объявил список регионов, подавших заявки на проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ) уже ближайшей осенью, в единый день голосования.

"Есть основания предполагать, что в этом году оно [ДЭГ] может стать самым масштабным по сравнению с предыдущими. Мы внимательно рассмотрим поступившие заявки, разберем все плюсы и минусы применения ДЭГ на той или иной территории. И только потом определим те субъекты, которые будут максимально готовы к проведению дистанционного электронного голосования", - заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Потенциально ДЭГ может охватить 458 выборов и 1495 видов бюллетеней. Общее число избирателей, которые могут принять участие в указанных выборах – около 23 млн человек.

Регионы, подавшие заявку на ДЭГ:

Республика Карелия

Республика Крым

Чувашская Республика – Чувашия

Архангельская область (НАО)

Белгородская область

Владимирская область

Воронежская область

Кировская область

Ленинградская область

Липецкая область

Московская область

Нижегородская область

Псковская область

Ярославская область

Ненецкий автономный округ

Самарская область

Ульяновская область

Пермский край

Оренбургская область

Омская область

Республика Хакасия

Новосибирская область

Томская область

Забайкальский край

Калининградская область

Теги: дэг, центризбирком, дистанционное голосование, регионы, элла памфилова



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