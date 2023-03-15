Двое мобилизованных уральцев пропали без вести на приграничной территории

Двое мобилизованных из уральского города Талица пропали без вести во время несчастного случая на приграничной территории в Белгородской области. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ от Свердловской области Максим Иванов.

Как рассказал он сегодня в своем Telegram-канале, военные пропали после детонации боекомплекта в январе 2023 года. К депутату обратились за помощью родственники уральцев. По словам Иванова, эта история лично у него "вызывает много вопросов".

"Одно дело, когда военнослужащие пропадают без вести во время боевой ситуации на линии соприкосновения. Как, например, в истории с подрывом машины, о которой писал ранее. Другое – когда солдаты пропадают без вести за пределами зоны СВО, и третий месяц родные не могут установить их судьбу. Куда делись люди?", - задался вопросом Максим Иванов.

Он обратился с запросом к военному прокурору Западного военного округа, чтобы прояснить ситуацию. О каком именно инциденте идет речь, депутат не уточнил. Однако в январе этого года в части в Белгородской области произошел взрыв. В результате были погибшие и пострадавшие. Сообщалось, что взрыв устроил военнослужащий из Свердловской области – якобы он взял в руки гранату РГД-5, чтобы завоевать авторитет перед подчиненными.

Как сообщало Накануне.RU, ранее депутат Иванов призвал объяснить российским детям цели и задачи СВО.