В России признал вину фигурант первого дошедшего до суда о международном терроризме

Гражданин Украины Павел Запорожец, который обвиняется в покушении на совершение теракта в Херсоне 9 мая, признал вину в инкриминируемых ему преступлениях.

"Да, вину свою признаю, но не признаю, что меня судят в рамках уголовного кодекса, так как я военнослужащий, меня должны судить в рамках Женевской конвенции", - сказал подсудимый, передает корреспондент ТАСС из зала заседания Южного окружного военного суда.

Это первое уголовное дело в России по статье "Акт международного терроризма", которое дошло до рассмотрения по существу в суде.