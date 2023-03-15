На предприятии "Мечела" в Челябинске выявили нарушения природоохранного законодательства

В Челябинске на "Мечел-кокс" выявили нарушения природоохранного законодательства. В контрольных точках предприятия зафиксировали превышения ПДК по бенз/а/пирену, сероводороду и азота диоксиду, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского межрегионального управления Росприроднадзора.

Внеплановая выездная проверка на предприятии проводилась с 16 февраля по 10 марта. Были отобраны пробы на источниках промышленных выбросов и в зоне влияния "Мечел-кокс". В зоне влияния были выявлены превышения по диоксиду азота, бенз(а)пирену, сероводороду.

Предприятие нарушило требования по порядку проведения инвентаризации стационарных источников и выбросов вредных (загрязняющих) веществ, не проведена корректировка инвентаризации, не учтены в имеющейся инвентаризации сведения о модернизации объектов. Кроме того, в действующем проекте нормативов предельно допустимых выбросов расчетами занижены выбросы сероводорода, аммиака, цианистого водорода, углерод оксида, фенола, пыли коксовой.

Также были выявлены неучтенные и непронормированные загрязняющие вещества – нафталин, бензол, толуол, этилбензол, фенол и ксилол, не обеспечено выполнение производственного контроля в соответствии с действующим законодательством. Точки отбора проб на источниках выбросов загрязняющих веществ не соответствуют установленным требований, что приводит к получению недостоверных данных при лабораторном контроле, а контроль эффективности работы установок очистки газа выполняется на основании данных не аккредитованной лаборатории. В контрольных точках предприятия зафиксированы превышения предельно- допустимых концентраций по бенз/а/пирену, сероводороду, азота диоксиду.