Китай анонсировал совместные военно-морские учения с Ираном и Россией

Россия, Китай и Иран и ряд других стран 15-19 марта проведут совместные военно-морские учения в Оманском заливе. Об этом заявило Министерство обороны КНР, передает ТАСС. Маневры названы "Пояс морской безопасности - 2023".

Со стороны ВМС Народно-освободительной армии Китая в учениях примет участие ракетный эсминец "Наньнин". Он будет задействован в отработке воздушных поисковых операций, спасения на море, выполнения морского парадного построения.

В конце февраля в южной части акватории Индийского океана прошли совместные военно-морские учения России, КНР и ЮАР. С российской стороны в маневрах участвовал отряд кораблей Северного флота в составе среднего танкера "Кама" и фрегата "Адмирал Горшков".