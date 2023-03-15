15 Марта 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

RuTube не смог в 2022 году стать альтернативой YouTube - Минцифры

В Минцифры констатировали, что сервис RuTube не стал альтернативой YouTube и вряд ли ей станет без кардинальных изменений. Но такая перспектива есть у видеосервиса VK, считает глава министерства Максут Шадаев.

"Надо признать, к сожалению, что VK  и "Одноклассники" нарастили аудиторию [в 2022 году], у Telegram в три раза выросла аудитория, а у RuTube мы такого роста не видим. Они не стали альтернативой. В среднесрочной перспективе сервисы VK могут претендовать на часть аудитории YouTube. Пока сервисов сопоставимого уровня для YouTube мы не создали", - сообщил Шадаев на заседании комитета Госдумы по информполитике.

Он также считает, что VK-мессенджер является "достойной альтернативой" иностранным аналогичным сервисам. "Мы за конкуренцию, но есть определенные сферы, в которых мы будем настаивать на использовании российских мессенджеров. Чиновники массово переходят на российский мессенджер", - заявил министр.

Теги: rutube, youtube, видеосервис, минцифры, vk, мессенджер



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