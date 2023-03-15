15 Марта 2023
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Фото: администрация Екатеринбурга

В Сургуте из-за гололеда в травматологию обращаются по сотне человек в день

В Сургуте с начала недели в травмпункт из-за гололеда обратились порядка 300 человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе травмцентра.

"Идем на рекорд. За минувший понедельник в травматологический пункт для взрослых обратилось 160 человек, не намного спокойнее выдался и вторник. Сотрудники этого подразделения привыкли к резким скачкам обращаемости и готовы оказывать помощь в условиях повышенной нагрузки. Но даже здесь удивлены таким потоком пациентов. В среднем травмпункт принимает 100-110 человек в сутки. Плюс 20-30 пациентов – уже довольно ощутимый рост. Плюс 50 - крайне напряженная ситуация, когда на износ работает и диагностическое оборудование, и персонал", - говорится в сообщении

Усиленный режим активирован еще с субботы, причем не только во взрослом травмпункте. Возросло количество обращений в детский травмпункт и приемно-диагностическое отделение. А так как эти три службы являются основными "поставщиками" больных в стационар, то вслед за ними увеличение объёма работы чувствуют и в других отделениях больницы.

Только с переломами за последние три дня были госпитализированы 56 человек.

Теги: гололед, травматологический центр, перелом



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