Экс-консула Сейшельских островов в Екатеринбурге и его соучастницу отправили в колонию

Суд, рассмотрев материалы свердловской полиции, ФСБ и Уральской оперативной таможни, вынес приговор экс-почетному консулу Сейшельских островов в Екатеринбурге и его сожительнице. Их признали виновными в совершении валютных операций с использованием подложных документов.

Как рассказал Накануне.RU руководитель пресс-службы регионального Главка МВД Валерий Горелых, представители полиции и ФСБ установили, что с 2016 по 2018 год обвиняемые в результате порядка 50 банковских операций перевели на счета заграничных частных компаний Чехии и Болгарии средства в евро и долларах США, эквивалентные 116,5 млн рублей. Тем самым был нанесен ущерб валютному рынку Российской Федерации.

По версии следствия, сожители заключили ряд договоров между подконтрольным им туристическим агентством и заграничными компаниями. В соответствии с контрактами, деньги предназначались для размещения туристов, организации экскурсий, а также оплаты работы гидов-переводчиков и другие услуги, предоставляемые туристам в зависимости от цели путешествия. Фигуранты дела нелегально выводили из оборота валюту, используя для этого стороннюю кредитную организацию, сотрудники которой не знали о криминальной схеме. При этом никаких реальных договоров между турагентством и людьми не составлялось. В итоге было возбуждено уголовное дело.

"Житель столицы Среднего Урала в период с 2009 по 2017 год являлся почетным консулом Сейшельских островов. Во время следствия он демонстрировал важность своей персоны. Это обстоятельство, а также нежелание адвоката подозреваемых сотрудничать с ОВД, постоянные апелляции и многочисленные безосновательные жалобы на действия полиции, по мнению следствия, и стали причиной того, что расследование дела длилось 19 месяцев, а рассматривалось в суде почти 14 месяцев.

Несмотря на длительное противостояние защитников обвиняемых, органам внутренних дел удалось довести резонансное дело до логического завершения. Один из адвокатов в итоге дважды был привлечен к дисциплинарной ответственности. Расследование осуществлялось старшим следователем ГСУ ГУ МВД по Свердловской области старшим лейтенантом юстиции Ксенией Ватагиной. Дело слушалось под председательством судьи Ольги Панфиловой, гособвинителем от прокуратуры была Анастасия Кашо", - рассказал полковник Горелых.

В результате экс-консул получил 5 лет и 1 месяц в исправительной колонии общего режима со штрафом в 500 тысяч рублей. До вступления приговора в силу его мера пресечения в виде подписки о невыезде была изменена на заключение под стражу.

"Соучастницу преступления также суд признал виновной и озвучил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей. Однако женщине отсрочено отбывание наказания в виде лишения свободы до достижения ее ребенком 2017 года рождения 14-летнего возраста – до 22 мая 2031 года", - уточнил Валерий Горелых.

Напомним, консула Сейшельских островов в Екатеринбурге Игоря Вожагова отстранили от должности в ноябре 2017 года. Перед этим у него арестовали автомобиль BMW.